İmralı'dan çağrı: PKK kendini feshetmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a örgütü lağvetmesi çağrısıyla başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “terörsüz Türkiye” hedefiyle destek verdiği süreçte önemli bir aşama geride kaldı. DEM Parti heyeti dün sabah üçüncü kez İmralı’ya gitti. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeden sonra İstanbul’a dönen heyet, Taksim’de bir otelde saat 17.00’de “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” başlıklı basın toplantısı düzenleyip Öcalan’ın mesajını okudu.

KIRILMA ANI

Toplantıda konuşan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sözlerine barışa omuz veren, bunun için bedel ödeyen, hiçbir şey yapamıyorsa dua eden herkese teşekkür ederek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve muhalefet partisi liderlerine teşekkür eden Önder, “Tarihin bir kırılma anındayız ama olumlu anlamda bir kırılma” deyip, sözü mesajı okumaları için heyetteki eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Milletvekili Pervin Buldan’a bıraktı.

AHMET TÜRK KÜRTÇE, BULDAN TÜRKÇE OKUDU

O esnada heyetin dün Abdullah Öcalan’la İmralı’da çekilmiş fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Ardından PKK elebaşının mesajı Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 4 dilde okundu. Mesaj önce Ahmet Türk tarafından Kürtçe, ardından Buldan tarafından Türkçe okundu. Abdullah Öcalan, mesajında terör örgütü PKK’ya “silah bırakıp kendini feshetmesi” çağrısı yaptı.

İŞTE ÖCALAN’IN MESAJI

PKK’nın Kürt realitesinin inkârı başta olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğduğunu belirten Öcalan mesajında, “Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” ifadelerini kullandı.

TARİHSEL İLİŞKİ VURGUSU

Öcalan mesajında, “Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir. Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da gözardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir” vurgusu yaptı.

DEMOKRASİ DIŞI YOL YOK

Demokratik toplum ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Öcalan, mesajında “Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK’nın güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır. Aşırı milliyetçi savruluşun zorunlu sonucu olan ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür” dedi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabileceğini belirten Öcalan, mesajında “Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır” ifadelerine yer verdi.

TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKMALI

Öcalan terör örgütü PKK’ya çağrısını şu sözlerle tamamladı: “Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi, devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.”

Heyet 7 kişiye çıktı

İmralı’da dün Öcalan’la görüşen heyette 7 kişi yer aldı. İlk iki görüşmede bulunan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra heyette bu defa DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol da vardı.

Özel not verdi

PKK elebaşının mesajı okunduktan sonra Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın kendisine bir not verdiğini söyledi. Önder, “Bu notta, bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz silahların bırakılması ve PKK’nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir notunu da bizlere iletti” dedi.

2014 gibi olmasın

Öcalan’ın çağrısının sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor. İmralı’yla yapılan ilk görüşmelerin ardından Kandil olumsuz mesajlar göndermiş, örgüt elebaşları Öcalan’ın çağrısının “pratikte karşılığı olmayacağını” söylemişti. Elebaşının PKK’ya yaptığı “silah bırakma ve kendini feshetme” çağrısına, örgütün nasıl yaklaşacağını süreç gösterecek. Barış ikliminin 2014’teki gibi bozulmaması büyük önem arz ediyor. Örgütü bu zamana kadar fonlayıp büyüten terör hamilerinin, Öcalan’ın çağrısına ne tepki vereceği, PKK’yı kullanmaktan vazgeçip geçmeyeceği de büyük bir bilinmez.

Sonuçlarına bakacağız

DEM Parti tarafından kamuoyuyla paylaşılan çağrıya siyaset dünyasından farklı tepkiler geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, çağrının sonuçlarına bakacaklarını söyledi. Ala, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendini feshetmesidir. Biz de sonuca bakarız. Tabii bu sonuç gerçekleşecek mi, buna bakacağız Türkiye olarak” dedi. Terör örgütünün silah bırakma çağrısına uyması gerektiğini vurgulayan Ala şunları kaydetti: “Bu durumun terör örgütü tarafından iyi değerlendirilip kendilerini feshetmeleri ve silahları gömmeleri beklenir. Bunu yaparlarsa Türkiye'ye pranga olmaktan çıkmış olacaklardır. Yoksa Türkiye zaten terörle mücadelede bir duraksama göstermiyor, kararlılıkla devam ettiriyor." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da "Ülkemizi 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaştıracak, terörü bitirecek her adım, her çağrı kıymetlidir. Tarihi fırsat penceresi temennimiz odur ki heba edilmemelidir" diye konuştu.

CHP: ÇAĞRI ÖNEMLİDİR

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da açıklamayı Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında düzenlenen olağanüstü toplantıda masaya yatırdı. Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özgür Özel, “Kürt meselesinin, TBMM çatısı altında çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz” dedi. Özel şunları kaydetti: “Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz.” İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Öcalan'ın yaptığı çağrının, yalnızca "PKK'yı Irak'ın kuzeyinden, Suriye'nin kuzeyine taşıması çağrısı" olduğunu ileri sürdü.











