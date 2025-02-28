Abartıyorsunuz diyen vicdan yoksunlarına sadece buz dağının görünen kısmı olan şu rakamlara iyi bakmalarını tavsiye ediyorum. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33.500 civarında. 11 binden fazlası ceza aldı, binlercesi istifa etti. Binlerce kamu görevlisi aynı şekilde tahkikata uğradı. Emniyet birimleri suçlular yerine İstanbul’un göbeğinde sarıklı, sakallı, cübbeli, çarşaflı vatandaşlarımızı kovalıyordu. Üniversite kapılarına kurulan adına ikna odası dedikleri psikolojik işkence odalarını, imam hatiplilerinin üniversiteye gitmesini engellemek için devreye sokulan katsayı uygulaması, imam hatiplerin ortaokul kısmını kapatmak için getirilen kesintisiz eğitim dayatmasını ve daha nice zorbalık ve yasakları bu ülke çok acı biçimde tecrübe etti.

Abartıyorsunuz diyen vicdan yoksunlarına sadece buz dağının görünen kısmı olan şu rakamlara iyi bakmalarını tavsiye ediyorum. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33.500 civarında. 11 binden fazlası ceza aldı, binlercesi istifa etti. Binlerce kamu görevlisi aynı şekilde tahkikata uğradı. Emniyet birimleri suçlular yerine İstanbul’un göbeğinde sarıklı, sakallı, cübbeli, çarşaflı vatandaşlarımızı kovalıyordu. Üniversite kapılarına kurulan adına ikna odası dedikleri psikolojik işkence odalarını, imam hatiplilerinin üniversiteye gitmesini engellemek için devreye sokulan katsayı uygulaması, imam hatiplerin ortaokul kısmını kapatmak için getirilen kesintisiz eğitim dayatmasını ve daha nice zorbalık ve yasakları bu ülke çok acı biçimde tecrübe etti.

28 Şubat’ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı zorbalık ve zülüm düzeni tesis ettiğini, o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP’li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz' diyecek kadar küstahlıklarına şahit oluyoruz. 28 Şubat başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye’nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar halen tam olarak iyileşmiş değil.

28 Şubat’ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı zorbalık ve zülüm düzeni tesis ettiğini, o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP’li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz' diyecek kadar küstahlıklarına şahit oluyoruz. 28 Şubat başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye’nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar halen tam olarak iyileşmiş değil.

Ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Gazete manşetleri ve televizyon ekranları üzerinden 'iltica geliyor' furyasına benzin dökenlerin hepsi büyük kazançlar sağlamıştır. İşte böyle umutsuz bir dönemde Kanal 7 yürekli duruşuyla bu milletin sesi soluğu ve vicdani olmuştur. O günleri iliklerine kadar yaşamış bir siyasetçi olarak şunu bugün bir kez daha iftiharla söylemek isterim ki, üniversite kapılarından geri çevrilen eğitim ve çalışma hakkı gasp edilen kadınların sesini duyurdunuz. Geleceği çalınan öğrencilerin uğradığı haksızlıkları yıllarca gündeme siz getirdiniz. Sadece ülkemizde değil Filistin’den Afrika’ya, Asya’dan Balkanlar‘a nerede bir ezilen varsa feryadın duyurarak haberini yaparak, davasını ekrana taşıyarak, mazlumların haykıran sesi oldunuz. FETÖ'nün CHP zihniyetinin özellikle medyasının şahsınıza yönelik saldırıları karşısında bir dalga kıran oldunuz. 30 yıl boyunca medyanın ve meydanın boş olmadığını birilerine çok net biçimde gösterdiniz. Hakkını tam 30 yıldır layıkıyla veren Kanal 7 ailesine bir kere daha şahsım ailem parti adına şükranlarımı sunuyorum. Sayfasını köşesine ve kalemini ücreti mukabele kullanan gazeteci kılıklı kalemşörler dün olduğu gibi bugün de var. 25-30 sene önce tek görevleri vesayet güçlerine sözcülük yapmak olanlar, şimdi de sabahtan akşama CHP’nin yolsuzluk, hırsızlık ve usulsüzlüklerini belediyeleri bir sarmaşık misali saran yağmacılığını aklamakla meşguller.