Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki programda konuştu. 28 Şubat zulmünün Türkiye'ye maliyetinin 380 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, "Bunların sorumlusu sensin CHP, siz yaptınız bunları. Millet fakirleşirken dönemin şakşakçısı kartel medyası daha da zenginleşti" dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçildiğini belirten Erdoğan, "Bu süreci baltalayacak her türlü provokasyona karşı tedbirlerimize alacağız. Terörsüz Türkiye'nin kazananı 85 milyonun tamamı, milletimizin her bir ferdi olacaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal 7 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programında açıklama yaptı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
"BU MİLLETİN SESİ SOLUĞU VE VİCDANİ OLDUNUZ"
Ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Gazete manşetleri ve televizyon ekranları üzerinden 'iltica geliyor' furyasına benzin dökenlerin hepsi büyük kazançlar sağlamıştır. İşte böyle umutsuz bir dönemde Kanal 7 yürekli duruşuyla bu milletin sesi soluğu ve vicdani olmuştur. O günleri iliklerine kadar yaşamış bir siyasetçi olarak şunu bugün bir kez daha iftiharla söylemek isterim ki, üniversite kapılarından geri çevrilen eğitim ve çalışma hakkı gasp edilen kadınların sesini duyurdunuz. Geleceği çalınan öğrencilerin uğradığı haksızlıkları yıllarca gündeme siz getirdiniz. Sadece ülkemizde değil Filistin’den Afrika’ya, Asya’dan Balkanlar‘a nerede bir ezilen varsa feryadın duyurarak haberini yaparak, davasını ekrana taşıyarak, mazlumların haykıran sesi oldunuz. FETÖ'nün CHP zihniyetinin özellikle medyasının şahsınıza yönelik saldırıları karşısında bir dalga kıran oldunuz. 30 yıl boyunca medyanın ve meydanın boş olmadığını birilerine çok net biçimde gösterdiniz. Hakkını tam 30 yıldır layıkıyla veren Kanal 7 ailesine bir kere daha şahsım ailem parti adına şükranlarımı sunuyorum. Sayfasını köşesine ve kalemini ücreti mukabele kullanan gazeteci kılıklı kalemşörler dün olduğu gibi bugün de var. 25-30 sene önce tek görevleri vesayet güçlerine sözcülük yapmak olanlar, şimdi de sabahtan akşama CHP’nin yolsuzluk, hırsızlık ve usulsüzlüklerini belediyeleri bir sarmaşık misali saran yağmacılığını aklamakla meşguller.
"BU ÜLKENİN TEK SAHİBİ MİLLETTİR"
Ülkemizi prangalarından kurtarma mücadelemizde önümüze çıkan en büyük engellerden biri Türkiye’nin 40 yıllık terörle imtihanında çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Terör tehdidi ülkemizde uzun yıllar siyaseti biçimlendirmek, siyasetçileri dar bir alana hapsetmek için bir sopa olarak kullanıldı. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin cesur inisiyatifi ile başlayan bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabalarında dün itibari ile artık yeni bir sayfaya geçilmiştir. Şurası bilinmelidir ki, Türkü ve Kürdü ile bu milletin hiçbir ferdi geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecek.