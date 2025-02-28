Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'İlişkilerimiz Üsküp'teki Taş Köprü kadar sağlam'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

'Üsküp'ü ziyaret etmek istiyorum'

"Ortak bildiri ile yüksek düzeyli iş birliği mekanizmasını ihdas ettik. Ben de Üsküp'ü ziyaret etmek istiyorum. Ekonomik ilişkiler için atılacak adımlar bugünkü görüşmelerin önemli kısmını teşkil etti. Firmalarımız birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla faaliyetlerini sürdürüyor. 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini 2 katına çıkarmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Serbest ticaret hamlesi bu çabaya katkı sağlayacak.

'İlişkilerimiz Üsküp'teki Taş Köprü kadar sağlam'

Savunma sanayindeki ortak projeleri değerlendirdik. Türkiye Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ülkelerden oldu. Balkanlarda barışa doğrudan katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkiler Üsküp'teki Taş Köprü kadar sağlam hale gelmiştir. En önemli bağlardan biri de Kuzey Makedonya'daki Türk toplumudur. Geçmişte Anadolu'ya göç eden kardeşlerimiz ülkemize önemli katkılarda bulunmuş ve Kuzey Makedonya ile olan bağları tahkim etmiştir.

'Filistin için ortak irademizi teyit ettik'

FETÖ ile ortak mücadelede kararlıyız. Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna müzakerelerine desteğimizi vurguladık. Filistin için iki devletli çözümde ortak irademizi teyit ettik."

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

'Çok ortak bağlarımız var'

"Sayın dostlarım, aranızda bulunmaktan çok mutluyum. İlk kez Türkiye'yi ziyaret ediyorum. Çok ortak bağlarımız var. Makedon ve Türk milleti arasında bir iş birliği var. Çok önemli görüşmemiz oldu sayın Erdoğan ile. Bu görüşme bir tasdiktir. Gelen iş birliğinin bir tasdiği olarak görüyoruz. Birkaç konuda, özellikle ekonomi açısını vurguluyoruz.

'Türkiye'nin bölgede çok büyük etkisi var'

Türkiye bizim için ekonomik ve ticari dostumuzdur. Çok güçlü bir devlettir ve çok büyük etkisi var bu bölgede. Türk firmalarının Kuzey Makedonya'da yatırım yapması için bütün bilgimizi seferber etmeliyiz. Enerji alanında büyük iş birliğimiz var. Gaz açısından iş birliği yapıyoruz. Eğitim ve kültür açısından, NATO'da olduğumuz için güvenlik açısından iş birliğimiz var. Biz bu konulara değindik ve Sayın Erdoğan ile imzalar attık. İşbirliği konseyini imzaladık. Bu adım çok önemlidir. Stratejik işbirliği kurmak istediğimiz için en yüksek seviyede böyle bir konsey kurduk. Ve bütün işbirlikleri sadece bizim bölgemiz açısından değil bütün bölgeler açısından da önemlidir.

'Erdoğan istediği zaman Üsküp'e gelebilir'