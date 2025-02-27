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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’yu kabul etti

Semih Bozkuş
18:4327/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi, önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi, önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko
’yu
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi
’nde kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığının resmi X hesabı kabule ilişkin fotoğraf yayınladı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Valentina Matviyenko
#Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi

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