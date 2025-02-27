Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Costa'ya AB'ye üyelik vurgusu: Türkiye ile AB’nin müşterek menfaati

AB Konseyi Başkanı Costa, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB’nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel’den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
,
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile
Avrupa Birliği
ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Costa’yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB’nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel’den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.
"Avrupa'nın güvenliğine yönelik adımlarda Türkiye de yer almalı"
"Avrupa'nın güvenliğine yönelik adımlarda Türkiye de yer almalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Avrupa’nın güvenliği
ne yönelik adımların Türkiye’nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Rusya
ile
Ukrayna
arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye’nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını söyledi.
Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması
Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Suriye’nin yeniden imarı için
Suriye
’ye yönelik
AB yaptırımları
nda sağlanan muafiyetin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.
Costa görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
#Avrupa Birliği
#Recep Tayyip Erdoğan
#Antonio Costa