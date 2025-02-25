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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan lideri Vucic ile telefonda görüştü: İkili iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan lideri Vucic ile telefonda görüştü: İkili iş birliği vurgusu

19:0925/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların, yakın zamanda meyvelerini vermesinin beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
,
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede
Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri
, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"Sırbistan'da barış ve istikrar sürdürülmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini,
Türkiye
’nin
Sırbistan
’da bir an önce yeni hükümetin kurulmasını, barış ve istikrarın sürdürülmesini temenni ettiğini, oluşacak yeni hükümetle ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

İkili iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların, yakın zamanda meyvelerini vermesinin beklendiğini ifade etti.

Vucic, Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vucic’in 8 Şubat’ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirirken, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic
de
Cumhurbaşkanı Erdoğan
’ın doğum gününü tebrik etti.


#Savunma
#Türkiye
#Sırbistan
#Recep Tayyip Erdoğan

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