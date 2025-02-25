ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede

’da bir an önce yeni hükümetin kurulmasını, barış ve istikrarın sürdürülmesini temenni ettiğini, oluşacak yeni hükümetle ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

’da bir an önce yeni hükümetin kurulmasını, barış ve istikrarın sürdürülmesini temenni ettiğini, oluşacak yeni hükümetle ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini,

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların, yakın zamanda meyvelerini vermesinin beklendiğini ifade etti.