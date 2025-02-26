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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı: Hep birlikte nice yıllara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı: Hep birlikte nice yıllara

Semih Bozkuş
23:3326/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum gününü kutlayan tüm vatandaşlara, dünya liderlerine teşekkür etti. 'Daha adil bir dünya' için çalışacağını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Her şey Türkiye için' diyerek yol yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medyada paylaşım yaparak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum.

Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum.

Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça “daha adil bir dünya” için çalışmaya, “her şey Türkiye için” diyerek yol yürümeye devam edeceğiz.

Hep birlikte nice yıllara..."

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Doğum Günü
#Tebrik

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