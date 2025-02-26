Telefon trafiği akşam da sürüyor: Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

Dünya liderlerinin, doğum günü tebriği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanlığından ve İletişim Başkanlığından yapılan açıklamalara göre telefon görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de konuşuluyor.
Cumhurbaşkanlığından ve İletişim Başkanlığından yapılan açıklamalara göre telefon görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de konuşuluyor.
Özbekistan lideri Mirziyoyev
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
BAE lideri Nahyan
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Al Nahyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
İtalya Başbakanı Meloni
İtalya Başbakanı Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.