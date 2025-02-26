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Telefon trafiği akşam da sürüyor: Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

Telefon trafiği akşam da sürüyor: Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

Semih Bozkuş
21:3326/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak doğum gününü tebrik ediyor.
Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak doğum gününü tebrik ediyor.

Dünya liderlerinin, doğum günü tebriği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanlığından ve İletişim Başkanlığından yapılan açıklamalara göre telefon görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a 71'inci yaş günü nedeniyle dünya liderlerinden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.
Gün içerisinde birçok liderle görüşen
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, akşam saatlerinde de peş peşe telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından ve İletişim Başkanlığından yapılan açıklamalara göre telefon görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de konuşuluyor.

Özbekistan lideri Mirziyoyev

Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyoyev
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

BAE lideri Nahyan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Al Nahyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

İtalya Başbakanı Meloni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İtalya Başbakanı Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Doğum Günü
#Tebrik

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