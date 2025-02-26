BAE lideri Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Nahyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Al Nahyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Al Nahyan görüşmede,
Cumhurbaşkanı Erdoğan
’ın doğum gününü kutladı.
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