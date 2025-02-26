Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
BAE lideri Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

BAE lideri Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

21:0026/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Nahyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Nahyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Al Nahyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
,
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Al Nahyan görüşmede,
Cumhurbaşkanı Erdoğan
’ın doğum gününü kutladı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Muhammed Bin Zayed Al Nahyan
#Doğum Günü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Instagram çöktü mü? Neden açılmıyor? 26 Şubat instagram hata raporu