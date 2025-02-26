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Liderler peş peşe aradı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

Liderler peş peşe aradı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

16:0726/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler deele alındı.
Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler deele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebriklerini ilettiği görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri de detaylı şekilde ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.


Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.


Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Miçotakis

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