Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.



Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev görüşmede,…