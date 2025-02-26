Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mirziyoyev'in telefon görüşmesinde ikili ilişkiler de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken; Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
,
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede
Türkiye
ile
Özbekistan
ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
görüşmede,
Cumhurbaşkanı Erdoğan
’ın doğum gününü kutladı.
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