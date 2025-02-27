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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı: Hizmet ve dava adamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı: Hizmet ve dava adamı

12:1527/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Görüş Hareketi’nin kurucusu ve eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 14'üncü yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millî Görüş Hareketi’nin kurucusu, 54’üncü Hükûmetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14’üncü seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin..." ifadelerini kullandı.



#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Necmettin Erbakan
#Milli Görüş

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