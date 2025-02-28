Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi Dolmabahçe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi Dolmabahçe'de kabul etti

16:3128/02/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Dün Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti.


İki lider, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.



İkili ve bölgesel ilişkiler ele alındı


Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.


Görüşme sonrasında bir çalışma yemeği düzenlendi.


Liderler arasında gerçekleşecek Ortak Siyasi Bildiri imza töreni sonrası ortak basın açıklaması düzenlenecek.






#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Makedonya
#Dolmabahçe Ofisi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı namazı saat kaçta? 28 Şubat il il yatsı namazı vakitleri