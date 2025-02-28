Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi Dolmabahçe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.
Dün Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti.
İki lider, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.
İkili ve bölgesel ilişkiler ele alındı
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Görüşme sonrasında bir çalışma yemeği düzenlendi.
Liderler arasında gerçekleşecek Ortak Siyasi Bildiri imza töreni sonrası ortak basın açıklaması düzenlenecek.