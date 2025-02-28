Emine Erdoğan Gaziantep'teki programına ilişkin paylaşımda bulundu

"Tarihi şahsiyetler, vizyonlarıyla, yaşattıkları değerler ve mücadeleleriyle insanlığa takip edilecek izler bırakırlar. Yüzünü dönecek bir yön arayan insanlara pusula olurlar. Şule Yüksel Şenler de bu milletin bağrından doğmuş, örnek direnişiyle, bizlere rol model olmuş, yılmaz bir hak savunucusudur. O, tüm hayatını bu milletin dertlerine adadı. İnanıyorum ki onun mirası, sizin gibi eli kitap tutan ve sorgulayan genlerin kalplerinde daha da güçlenerek büyüyecektir."