Emine Erdoğan Gaziantep'teki programına ilişkin paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep'teki edebiyatçı, yazar ve aktivist Şule Yüksel Şenler'in isminin verildiği Karakuyu Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılışı, 2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı, Şahinbey Millet Kütüphanesi ile diğer ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep'teki edebiyatçı, yazar ve aktivist Şule Yüksel Şenler'in isminin verildiği Karakuyu Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılışı, 2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı, Şahinbey Millet Kütüphanesi ile diğer ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, paylaşımında, Şule Yüksel Şenler'in isminin verildiği Karakuyu Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılışına, 2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı'na ve Şahinbey Millet Kütüphanesi ziyaretine yer verdi. Emine Erdoğan, Cahit Zarifoğlu Çocuk Kütüphanesi, Görme Engelliler Kütüphanesi ile İşitme Engelliler Kütüphanesini ziyaretleriyle, çocuklardan oluşan koronun şarkılarını dinlediği anların görüntülerini de paylaştı.
'Çocuklarımızın okuma sevgisiyle buluştuğu her kütüphane, her kitap fuarı, onların hayallerine ışık tutan birer meşaledir'
Şule Yüksel Şenler'in isminin verildiği Karakuyu Ortaokulu'ndaki kütüphane açılışından görüntülerin yer aldığı videoda, Emine Erdoğan'ın Şule Yüksel Şenler Hobi Bahçesi'ni ziyaret etmesi ve öğrencilerle bahçeye Şule Yüksel Şenler anısına çınar ağacı dikmesi görüntüleri paylaşıldı. Videoda, Emine Erdoğan'ın okulda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldiği, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Şenler'in ismini yaşatmak amacıyla okula yapılan kütüphanenin açılışını yaptığı görüntüler de yer aldı.
Videoda ayrıca Emine Erdoğan'ın, okuldan ayrılışı sırasında kendisini okul önünde bekleyen çocuklarla ve vatandaşlarla bir araya geldiği görüntüler de yer aldı.