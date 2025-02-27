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MHP'den Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Genel Başkanımızın sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteridir

MHP'den Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Genel Başkanımızın sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteridir

17:5427/02/2025, Perşembe
DHA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter (Arşiv)
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter (Arşiv)

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım. Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.


MHP'li Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım. Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz. Allah başımızdan eksik etmesin liderimi"
ifadelerini kullandı.



#Devlet Bahçeli
#MHP
#İzzet Ulvi Yönter

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