Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli ile görüştü: Durumu gayet iyi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığındaki dejenerasyon nedeniyle ameliyat olmuş ve başarılı geçen operasyon sonrası istirahate çekilmişti.

Sosyal medyada algıya girişen bazı operasyon hesapları, Bahçeli'nin sağlık durumunun kötü olduğunu iddia etmiş, daha da ağır ithamlarda bulunmuşlardı.

Parti kaynakları Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hemen her gün açıklama yapsa da, muhalefete destek veren bazı kesimler de bu iddiaları gündeme sokan paylaşımlarda bulunmuşlardı.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile görüştü: Durumu gayet iyi

Bu iddialara nokta koyan isim ise CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre; Bahçeli'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu, sesinin de iyi geldiği ifade edildi.

Yarkadaş X hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Bahçeli’ye “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, telefonu kapattıktan sonra yanında bulunan çalışma arkadaşlarına “Devlet Bey’in sesi iyi geliyordu. Durumu da iyi…” değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli’nin ise Kılıçdaroğlu’na nezaketinden ötürü teşekkür ettiği öğrenildi.







