Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli ile görüştü: Durumu gayet iyi

Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli ile görüştü: Durumu gayet iyi

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:3522/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Üniversite yıllarından sınıf arkadaşı olan Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.
Üniversite yıllarından sınıf arkadaşı olan Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre; Bahçeli'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu, sesinin de iyi geldiği ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığındaki dejenerasyon nedeniyle ameliyat olmuş ve başarılı geçen operasyon sonrası istirahate çekilmişti.

Sosyal medyada algıya girişen bazı operasyon hesapları, Bahçeli'nin sağlık durumunun kötü olduğunu iddia etmiş, daha da ağır ithamlarda bulunmuşlardı.

Parti kaynakları Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hemen her gün açıklama yapsa da, muhalefete destek veren bazı kesimler de bu iddiaları gündeme sokan paylaşımlarda bulunmuşlardı.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile görüştü: Durumu gayet iyi

Bu iddialara nokta koyan isim ise CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre;
Bahçeli'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu, sesinin de iyi geldiği ifade edildi.
Yarkadaş X hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Bahçeli’ye “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, telefonu kapattıktan sonra yanında bulunan çalışma arkadaşlarına “Devlet Bey’in sesi iyi geliyordu. Durumu da iyi…” değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli’nin ise Kılıçdaroğlu’na nezaketinden ötürü teşekkür ettiği öğrenildi.



#Barış Yarkadaş
#MHP
#Devlet Bahçeli
#Kemal Kılıçdaroğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Hurda teşviki düzenlemesi nasıl olacak? 12 otomobil markası