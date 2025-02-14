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MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu oldu

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:0614/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirmişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirmişti.

MHP, kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bugün itibarıyla hastanedeki tedavi sürecinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini açıklandı.

MHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Liderimiz sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 Tarihinde Kocaeli Gebze’de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve chek-Up yapılmak üzere giriş yapılmış olup, tetkitler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirmiştir." denildi.

"Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezinin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz."
ifadeleri kullanılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
  • "14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sayın genel başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara’ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır."
#MHP
#Devlet Bahçeli
#Taburcu

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