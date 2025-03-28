Bahçeli bayramdan sonra mesaiye başlıyor

Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP lideri Bahçeli’nin mesaiye döneceği tarih belli oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Ramazan Bayramı’ndan sonra mesaisine başlayacağını açıkladı. Yaklaşık 1,5 ay önce ameliyat olan Bahçeli, tedavi sürecinde siyaset gündemini yakından takip etti. Kamuoyuna yaptığı açıklamalarla güncel gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, parti çalışmalarına da uzaktan katkı sunmaya devam etti.