Bahçeli bayramdan sonra mesaiye başlıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sağlık durumu merak edilen Devlet Bahçeli'nin Ramazan Bayramı'nın ardından siyaset sahnesine döneceğini söyledi.
Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP lideri Bahçeli’nin mesaiye döneceği tarih belli oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Ramazan Bayramı’ndan sonra mesaisine başlayacağını açıkladı. Yaklaşık 1,5 ay önce ameliyat olan Bahçeli, tedavi sürecinde siyaset gündemini yakından takip etti. Kamuoyuna yaptığı açıklamalarla güncel gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, parti çalışmalarına da uzaktan katkı sunmaya devam etti.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
MHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamalara göre, Bahçeli’nin sağlık durumu iyiye gidiyor ve bayram sonrası aktif olarak mesaisine dönmesi planlanıyor.