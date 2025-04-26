Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İBB soruşturmasında ikinci dalga: İSKİ Genel Müdürü dahil 53 şüpheli için gözaltı kararı

İBB soruşturmasında ikinci dalga: İSKİ Genel Müdürü dahil 53 şüpheli için gözaltı kararı

07:5926/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Soruşturma kapsamında 50'ye yakın kişi hakkında gözaltı kararı alındığı iddia ediliyor.
Soruşturma kapsamında 50'ye yakın kişi hakkında gözaltı kararı alındığı iddia ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri sabah saatlerinde şahısların evlerine giderek arama yapmaya başladı. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İBB Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa hakkında gözaltı kararı verildi.


Söz konusu kararın ardından polis ekipleri sabah saatlerinde kişilerin evine giderek arama işlemi başlattı. Gözaltı işleminin aramanın ardından gerçekleşeceği belirtilirken, operasyonun kapsamının genişleyebileceği ve başka isimler hakkında da gözaltı kararı çıkabileceği ifade ediliyor.


Soruşturma kapsamında toplam 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.




#ibb
#iski
#soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şafak Başa kimdir? Şafak Başa kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve hayatı