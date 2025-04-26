İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İBB Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa hakkında gözaltı kararı verildi.





Söz konusu kararın ardından polis ekipleri sabah saatlerinde kişilerin evine giderek arama işlemi başlattı. Gözaltı işleminin aramanın ardından gerçekleşeceği belirtilirken, operasyonun kapsamının genişleyebileceği ve başka isimler hakkında da gözaltı kararı çıkabileceği ifade ediliyor.





Soruşturma kapsamında toplam 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.











