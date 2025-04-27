Para mı jammer mı çamaşır mı?

Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024’te Le Meridien Otel’de para kasalarıyla yaptığı toplantıdan sonra korumaların otelden valizle çıktığı görüntüler gündemden düşmüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, valizlerde sinyal kesici jammerlar olduğunu iddia etti. Beraberinde getirdiği 2 jammerla basın toplantısı düzenleyen Çelik, İmamoğlu'nun terör örgütlerinin hedefi olduğunu bu nedenle sinyal kesicilerle gezdiklerini öne sürdü. Çelik, şu iddialarda bulundu: “Bu valizlerin içinde ne var? Valizlerde sinyal kesici cihazlar bulunuyor. Bu cihazlar, güvenlik ekipleri tarafından toplantılarda kullanılıyor. Neden valizle taşınıyor? Çünkü bu cihazlar 20-25 kilo ağırlığında ve elde taşımak zor. Güvenlik ekipleri bu yüzden valiz kullanıyor.”

CHP yandaşı gazeteciler ise, içinde para olduğu değerlendirilen valizlerde kıyafet ve çamaşır taşındığı imasında bulundu. Gazeteci ve televizyoncu Bahar Feyzan ise “içeride geçirilen sürenin 1,5 saat olduğu” gerçeğini bir kenara bırakıp, otele valizle gelinmesinden doğal bir şey olmadığını savundu. Feyzan, sosyal medya hesabından “Aranızda, otele çuvalla ya da torbayla giren var mı?” mesajıyla, valizde kıyafet ve çamaşır olduğu imasında bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısının “kameraların bantlanarak kapatılmasını” hatırlatmasına ise Feyzan, İmamoğlu’nun yiyip içtiğinin görüntülenmemesi için önlem aldığı yanıtını verdi. Feyzan, kameraların bantlanmasını, “Aranızda sürekli yediği içtiği çekilip yayınlanan var mı?” sözleriyle açıkladı.