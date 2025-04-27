Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Para mı jammer mı çamaşır mı?

Para mı jammer mı çamaşır mı?

Haber Merkezi
04:0027/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP yandaşı gazeteciler ise, içinde para olduğu değerlendirilen valizlerde kıyafet ve çamaşır taşındığı imasında bulundu.
CHP yandaşı gazeteciler ise, içinde para olduğu değerlendirilen valizlerde kıyafet ve çamaşır taşındığı imasında bulundu.

İmamoğlu’nun “para kasalarıyla” kameralar kapatılarak toplantı yaptığı salondan çıkarılan 2 valizin içinde ne olduğu merak konusu. Valizlerde para ve döviz olduğu iddiası gündeme gelirken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, valizlerde dinlemeye karşı sinyal bozucu jammer olduğunu öne sürdü. CHP’li gazeteci Bahar Feyzan ise otelde geçirilen sürenin 1,5 saat olduğunu göz ardı edip valizlerde kıyafet olduğunu ima etti.

Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024’te Le Meridien Otel’de para kasalarıyla yaptığı toplantıdan sonra korumaların otelden valizle çıktığı görüntüler gündemden düşmüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, valizlerde sinyal kesici jammerlar olduğunu iddia etti. Beraberinde getirdiği 2 jammerla basın toplantısı düzenleyen Çelik, İmamoğlu'nun terör örgütlerinin hedefi olduğunu bu nedenle sinyal kesicilerle gezdiklerini öne sürdü. Çelik, şu iddialarda bulundu: “Bu valizlerin içinde ne var? Valizlerde sinyal kesici cihazlar bulunuyor. Bu cihazlar, güvenlik ekipleri tarafından toplantılarda kullanılıyor. Neden valizle taşınıyor? Çünkü bu cihazlar 20-25 kilo ağırlığında ve elde taşımak zor. Güvenlik ekipleri bu yüzden valiz kullanıyor.”


SARAÇHANE BASINI ŞAŞKIN

CHP yandaşı gazeteciler ise, içinde para olduğu değerlendirilen valizlerde kıyafet ve çamaşır taşındığı imasında bulundu. Gazeteci ve televizyoncu Bahar Feyzan ise “içeride geçirilen sürenin 1,5 saat olduğu” gerçeğini bir kenara bırakıp, otele valizle gelinmesinden doğal bir şey olmadığını savundu. Feyzan, sosyal medya hesabından “Aranızda, otele çuvalla ya da torbayla giren var mı?” mesajıyla, valizde kıyafet ve çamaşır olduğu imasında bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısının “kameraların bantlanarak kapatılmasını” hatırlatmasına ise Feyzan, İmamoğlu’nun yiyip içtiğinin görüntülenmemesi için önlem aldığı yanıtını verdi. Feyzan, kameraların bantlanmasını, “Aranızda sürekli yediği içtiği çekilip yayınlanan var mı?” sözleriyle açıkladı.


#İBB
#CHP
#para kasaları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 ve üzeri çocuk sahibi aileleri ilgilendiriyor: 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile otomobil kampanyası ne zaman başlayacak?