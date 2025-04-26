Kamerayı kapattı valizleri çıkardı

Yeni Şafak'ın dün Türkiye’ye duyurduğu “gizli toplantı”nın yeni kayıtları ortaya çıktı. Le Meridien Otel’de çekilen kayıtlar 8 Ekim ve 12 Ekim 2024 tarihlerine ait. İmamoğlu’nun koruması 8 Ekim saat 12.16’da toplantının yapılacağı salonu gören kamerayı bir masanın üzerine çıkarak kapatıyor. Diğer koruma ise 4 gün sonra 12 Ekim’de toplantının hemen ardından saat 11.36’da iki valizle otelden ayrılıyor.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Etiler’deki Le Meridien Otel’de para kasalarıyla yaptığı gizli toplantıya ait yeni kayıtlar ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın dün yayınladığı 12 Ekim 2024 tarihli kayıtta, İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasında “örgüt yöneticisi” ve “para kasası” olarak anılan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal’la yaptığı gizli toplantıdan 50 dakika önce otele gelen korumalarının, koridoru gören güvenlik kameralarını siyah bantla kapattığı görüntüler yer alıyordu.
VALİZLERDE PARA VAR İDDİASI
12 Ekim 2024’e ait yeni kayıtlarda kameraları bantlarken görüntülenen özel koruma, saat 11.36’da otelden 2 valizle çıkıyor. Kameralar kapandıktan 50 dakika sonra saat 10.04’te ekibiyle otele gelen İmamoğlu da 1 saat 25 dakika süren toplantının ardından saat 11.29’da otelden ayrılıyor. İmamoğlu ile korumasının otelden ayrılışı arasında sadece 7 dakikalık süre var. İmamoğlu saat 11.29’da girişteki kameraya takılırken, koruması ise 11.36’da oteli terk ediyor. Üç kişinin eşlik ettiği İmamoğlu’nun yanındakilerden birinin sırtındaki çanta da dikkat çekiyor. Çanta ve korumanın elindeki 2 valizde de para olduğu iddia ediliyor.
KAMERALAR 4 GÜN KARARDI
Gizli toplantının gerçekleştiği otelde başka güne ait dikkat çeken görüntülere de ulaşıldı. Toplantıdan 4 gün öncesine yani 8 Ekim 2024 tarihine ait kayıtlarda da iki koruma saat 12.16’da bir masanın üstüne çıkıp, toplantının yapılacağı salonu gören kamerayı kapatıyor. İmamoğlu’nun korumalarının 8 Ekim’de kapattığı kameraların 4 gün boyunca devre dışı kaldığı belirtiliyor.