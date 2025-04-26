6 ay önceden taktik geliştirdiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk ağı deşifre ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin 19 Mart’ta yapılan operasyonu önceden haber aldığı üzerinde duruluyor. Firari para kasası Emrah Bağdatlı’nın 5 Mart’ta yurt dışına kaçması, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un da gözaltına alındığında o saatte yanında avukatının bulunması, “köstebek” iddialarını güçlendirmişti. Bu iddiayı daha da destekleyen bilgilere ulaşıldı.

Yolsuzluk ve rüşvet ağı şüphelilerinin, eylül ayından itibaren savunma stratejisi geliştirdiği ortaya çıktı. Önce hangi avukatlarla çalışacaklarını belirleyen şüpheliler, İstanbul Harbiye’de önemli bir hukuk bürosuyla anlaştı. Avukatlara yüksek miktarda para ödendi. Karargah olarak belirlenen hukuk ofisinde yoğun toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılara zaman zaman Murat Ongun da katıldı. Tüm şüphelilerin tek tek masaya yatırıldığı toplantılarda özellikle örgütsel ilişkisi bulunmayan şüphelilerin nasıl savunulacağı tartışıldı. Her şüpheliye para ve avukat desteği verileceği kararı bu toplantılarda alındı. Toplantılara cep telefonsuz gelindiği, geçmişe dönük HTS taramasında aynı ortamda iz bırakılmaması için cep telefonlarının özel araçlarla dolaştırıldığı öğrenildi.