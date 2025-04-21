'Usulsüz diploma' soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu ve 27 kişinin ifadesi alınacak

Geçen ay, savcılık Ekrem İmamoğlu ile birlikte 27 kişinin diplomalarının iptali için karar vermişti.
İstanbul Üniversitesi'nin diplomalarını iptal ettiği 28 kişi, "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Savcılık, Ekrem İmamoğlu dahil şüphelilerin üniversite kayıtlarını talep etti. İfadelerin önümüzdeki günlerde alınması bekleniyor.
Eski İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
’nun usulsüz geçiş yaptığı iddiasıyla hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan bir soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Üniversitesi tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini açıklanmıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.
Evrak kayıtları istendi
Evrak kayıtları istendi
Geçtiğimiz ay, savcılık tarafından Ekrem İmamoğlu ve 27 kişinin diplomalarının iptali yönünde karar alınmıştı.
Soruşturma kapsamında,
Girne Amerikan Üniversitesi
'nden İmamoğlu’na ait tüm öğrenci belgeleri ve evrak kayıtlarının savcılığa gönderilmesi istendi.
Önümüzdeki günlerde şüphelilerin savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.
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