İmamoğlu ve para kasaları otelde gizlice buluştu: Kameraları bantla kapattılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, aynı soruşturmada "örgüt yöneticisi" ve "para kasaları" olarak geçen teknik takipteki isimlerle yaptığı gizli görüşme deşifre oldu. Toplantı, İBB’den metro yapım ihalesi alan Adnan Çebi’ye ait Etiler’deki Le Meridien Otel’de 12 Ekim 2024’te gerçekleşti.





KAMERAYA SİYAH BANT

Yeni Şafak'ın ulaştığı 1 dakika 53 saniyelik kayıtta, toplantının yapılacağı alanın önceden hazırlandığı görüldü. Otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı. İmamoğlu'ndan 50 dakika önce otele gelen korumaları, görüşmeyi gizlemek için saat 09.14'te 1’inci katta koridora hakim kameraları siyah bantla kapattı. Bu yöntemle içeride yapılacak görüşmenin kayıt altına alınması engellendi.





İMAMOĞLU ELİNDE TABLETLE GELDİ

Saat 10.04'te ise eski İBB Başkanı İmamoğlu, otelin giriş katındaki lobi koridoruna ait kameraların kadrajına girdi. Ceketsiz ve mavi bir gömlekle otele giren İmamoğlu, elinde tabletiyle toplantının yapılacağı alana ilerledi.





TÜM PARA KASALARI ORADA

Adem Soytekin Ertan Yıldız Fatih Keleş

Gizli görüşmeye kamuoyunda "para kasaları" olarak bilinen ve teknik takip altında olan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal katıldı. İmamoğlu başkanlığındaki toplantıda “İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni yol haritası üzerine çalışmalar yapıldığı” öğrenildi.

Hüseyin Köksal Tuncay Yılmaz





Polislerin girmesini engellediler

Emniyet güçleri teknik takip kapsamında otele garson gibi gelip inceleme yapmak istedi. Ancak otel yönetimi buna izin vermedi. Le Meridien Otel’in sahibi Adnan Çebi'nin, görüşme sırasında hiçbir görevlinin içeri alınmaması yönünde kesin talimat verdiği öğrenildi. Böylece güvenlik birimlerinin içeride yaşananları gözlemlemesi engellendi.





METRO İHALESİ GÖLGESİNDE

Adnan Çebi inşaat sektöründe de faaliyet yürütüyor. Çebi’nin sahibi olduğu MAKYOL İnşaat İstanbul’da İmamoğlu döneminde çıkılan Kirazlı- Halkalı, Mahmutbey-Esenyurt ve Kadıköy-Kartal metro hattı ihalelerini almıştı.



