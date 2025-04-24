Balıkçı Kenan'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki Kenan ağabey bana 2 bin metre yer vereceksin

İstanbul Beylikdüzü'nde yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan ve Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu olan Kenan Balcı, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ciddi iddialarda bulundu. Balcı, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendisinden arsa talep ettiğini, bu talepleri geri çevirdiği için baskı ve engellemelerle karşılaştığını söyledi.





"KENAN ABİ BANA 2 BİN METRE YER VERECEKSİN"





İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde başkan olduktan 3 ay sonra kulağına "Kenan abi bana 2000 metre yer vereceksin" dediğini ifade eden Kenan Balcı, "Şaka yapıyor zannettim, güldüm geçtim. Zaman geçti yine tekrarladı. 'Bana desteğin olacak' dedi. 'Değil 2000 metre 1 metre yer veremem' dedim. En sonunda yardımcısı Mehmet Murat Çalık ile belediyenin ek hizmet binasına davet ettiler, orada da vermeyeceğimi söyledim" dedi.













"YERİME KAMULAŞTIRMA ADI ALTINDA EL KOYDULAR"





Gdh'ye konuşan ve sözlerinin devamında İmamoğlu cephesinden gelen bu teklifi geri çevirdiği için tehdit edildiğini belirten Balcı, "Kenan abi çok zarar görürsün, yaşama hakkın olmaz, arazilerine imar vermem, balık satışını engellerim diye tehdit ettiler. Yerime kamulaştırma adı altında el koydular. Bunları mahkemeye taşıdım. Eli uzun, maşa kullanıyor, ulaşamadığı yerde tehdit kullanıyor" şeklinde konuştu.







