Altı yıldır yatıyor TOKİ'ye çamur atıyor: Tek bir sosyal konut yapmadı

TOKİ’nin Arnavutköy Sazlıbosna’da yürüttüğü sosyal konut projesini hedef alan İmamoğlu, projeyi Kanal İstanbul’la ilişkilendirip çarpıttığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından “Yokluğumu fırsat bilip ‘Kanal İstanbul’ denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar” mesajını paylaştı. Ancak Kanal İstanbul ile hiçbir bağlantısı bulunmayan inşaatlar, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesine dahil. Projeyle ilgili tüm imar planları 2021 yılında üç etap halinde kesinleşti. İhale süreci, 23 Aralık 2024 ile 9 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Ardından inşaatlar başladı. İmamoğlu’nun mesajında kullandığı “mutlak koruma alanına iş makinesi soktular” ve “İSKİ’ye bildirilmedi” gibi ifadeler de gerçeği yansıtmıyor. TOKİ projeyi çevre ve şehircilik mevzuatına uygun şekilde, yasal tüm süreçleri tamamlayıp başlattı. Bu süreçte İSKİ dahil ilgili tüm kurumlarla gerekli yazışmaların yapıldığı öğrenildi.