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Altı yıldır yatıyor TOKİ'ye çamur atıyor: Tek bir sosyal konut yapmadı

Altı yıldır yatıyor TOKİ'ye çamur atıyor: Tek bir sosyal konut yapmadı

Merve Safa Akıntürk
04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

6 yıldır dar gelirli vatandaşlar için tek sosyal konut yapmayan, KİPTAŞ eliyle yapılan konutları da CHP’li delegelere dağıtan İmamoğlu, TOKİ’nin İstanbul’da 24 bin vatandaşı ev sahibi yapacağı projeyi karaladı. Bundan dolayı mahcup olması beklenirken, kendisinin tutuklanmasından çok önce TOKİ’nin Arnavutköy Sazlıbosna’da başlattığı sosyal konut projesini Kanal İstanbul ile ilişkilendiren İmamoğlu, “Yokluğumu fırsat bilip 24 bin konut inşaatına başladılar” iddiasında bulundu.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu algı siyasetiyle gündemde kalmaya çalışıyor. 6 yıldır dar gelirliler için sosyal konut yapmayan, olan konutları da CHP’li delegelere dağıtan İmamoğlu, TOKİ’nin İstanbul’da 24 bin vatandaşı ev sahibi yapacağı projeyi karaladı.

TOKİ’nin Arnavutköy Sazlıbosna’da yürüttüğü sosyal konut projesini hedef alan İmamoğlu, projeyi Kanal İstanbul’la ilişkilendirip çarpıttığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından “Yokluğumu fırsat bilip ‘Kanal İstanbul’ denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar” mesajını paylaştı. Ancak Kanal İstanbul ile hiçbir bağlantısı bulunmayan inşaatlar, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesine dahil. Projeyle ilgili tüm imar planları 2021 yılında üç etap halinde kesinleşti. İhale süreci, 23 Aralık 2024 ile 9 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Ardından inşaatlar başladı. İmamoğlu’nun mesajında kullandığı “mutlak koruma alanına iş makinesi soktular” ve “İSKİ’ye bildirilmedi” gibi ifadeler de gerçeği yansıtmıyor. TOKİ projeyi çevre ve şehircilik mevzuatına uygun şekilde, yasal tüm süreçleri tamamlayıp başlattı. Bu süreçte İSKİ dahil ilgili tüm kurumlarla gerekli yazışmaların yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca proje lüks değil, sosyal konut kategorisinde. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddiaları yalanladığı açıklamada “Projede herhangi lüks konut planlaması yoktur. Söz konusu konutlar, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amacıyla geliştirilmiştir” ifadelerini kullandı.


#Ekrem İmamoğlu
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