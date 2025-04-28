Jammer soruları: Neden sadece otelde kullandın?

Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 yıldızlı otelde para kasalarıyla yaptığı buluşmada taşıdığı valizler sırrını koruyor. Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği, 5 yıldızlı otelde yapılan bir buluşma öncesine ait görüntülere aklamaya çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çantaların içinde jammer (sinyal kesici) olduğunu savundu. Çelik, kameralara bant çekilmesini ise, “Kişisel verilerin korunması kapsamında insanlar toplantı yaptığı odaların kameralarını kapatabilirler” diyerek savunmaya çalıştı.





BİRÇOK MEKÂNI SIK SIK ZİYARET ETTİ

Jammerler olası ortam dinlemesini ya da radyo frekansı üzerinden bir patlayıcının tetiklenmesini engellemek için kullanılıyor. Terör örgütlerinin hedefi olduğu gerekçesiyle sinyal kesiciyle dolaştığı iddia edilen İmamoğlu’nun bu cihazlar olmadan birçok mekâna gittiği biliniyor. Zaman zaman kent lokantası, cadde ve sokaklarda kalabalığa hitap eden İmamoğlu’nun olası terör saldırısına karşı daha korunmasız olan açık hava programlarında kullanması gereken bu cihazları yanında bulundurmadığı, haberlerde net olarak görülüyor. Sık sık çeşitli işletmelere giden İmamoğlu buralarda hiçbir zaman kamera kapatmadığı gibi sinyal kesici de kullanmadı.





SİNYAL KESİCİLERİ NASIL ALDIN?

Sinyal kesicinin özel izinlerle alındığını belirten uzmanlar “Jammerler, MİT, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle alınıyor. Türkiye’de bu gibi cihazların satışı, kullanımı, üretimi ve parça ithali özel izinlere bağlı. Bunlar devletin bilgisi ve kontrolünde olan işlerdir. Yani eğer o bir jammer ise onu zaten güvenlik kurumlarının bunu bilmesi gerekir” dedi. Bu teknik aletlerin eski İBB Başkanı İmamoğlu’na değil koruma ekibine verildiğini belirten bir yetkili, “Kamu kurumları ister ithal etsin isterse Türkiye’den alsın bu araçların son kullanıcısı bellidir” değerlendirmesini yaptı.





MAKAMINDA GÖRÜŞEBİLİRDİ

İzin alınmadan jammer kullanımının büyük bir suç olduğunu belirten yetkili, sinyal kesici kullanımı için özel durumların olması gerektiğini belirtti. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları için birçok ile gittiği, sokak ya da açılışlarda da sinyal kesici kullanmadığı belirtildi. Otelde sinyal kesicinin kullanıp kullanılmadığı BTK ve MİT tarafından yapılan bir çalışmayla rahatlıkla tespit edilebileceği belirtildi. Öte yandan uzmanlar İmamoğlu’nun terör örgütlerinin hedefi olma bilgisi varsa, önemli görüşmeleri kendi makamında yapılması gerektiğini ifade etti.



