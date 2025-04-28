Bant emrini koruma müdürü verdi

İmamoğlu’nun gizli toplantısında salonu gören kameraları bantlayan güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, polisteki ifadesinde, emri koruma müdürü Mustafa Akın’dan aldığını söyledi. Daha önce de kameraları benzer şekilde kapattıklarını anlatan Türkmen, “Toplantı bittikten sonra bant açıldı” dedi. Türkmen de valizlerde sinyal kesici olduğunu savundu.
Beşiktaş’ta bulunan 5 yıldızlı otelin güvenlik kamerasını kapattığı görüntülerle gündeme gelen gözaltındaki güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, polise ifade verdi. Türkmen, oteldeki kameraların kapatma talimatını koruma müdürü Mustafa Akın’ın tarafından verildiğini söyledi. Daha önce de benzer uygulamaların yapıldığını anlatan Türkmen, “Toplantı ya da görüşmeler bittikten sonra, bant açıldı” şeklinde ifade verdi. Türkmen ayrıca taşıdıkları çantalarda sinyal kesici olduğunu iddia etti.
Türkmen ifadesinde şunları söyledi: “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024 tarihinde Meridiyen Otel’de bir programı olduğu bilgisi paylaşıldı. Koruma Müdürü Mustafa Akın sabah saatlerinde otele giderek, kameraların devre dışı bırakılmasını istedi. Sabah saat 09 sıralarında otele geldik. Otelin giriş çıkış ve yol güzergahını inceledikten sonra, Başkan İmamoğlu’nun geliş saatine yakın en uygun kamerayı bantladık.