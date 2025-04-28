Bant emrini koruma müdürü verdi

Beşiktaş’ta bulunan 5 yıldızlı otelin güvenlik kamerasını kapattığı görüntülerle gündeme gelen gözaltındaki güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, polise ifade verdi. Türkmen, oteldeki kameraların kapatma talimatını koruma müdürü Mustafa Akın’ın tarafından verildiğini söyledi. Daha önce de benzer uygulamaların yapıldığını anlatan Türkmen, “Toplantı ya da görüşmeler bittikten sonra, bant açıldı” şeklinde ifade verdi. Türkmen ayrıca taşıdıkları çantalarda sinyal kesici olduğunu iddia etti.