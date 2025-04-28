Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bant emrini koruma müdürü verdi

Bant emrini koruma müdürü verdi

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:0028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mustafa Akın
Mustafa Akın

İmamoğlu’nun gizli toplantısında salonu gören kameraları bantlayan güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, polisteki ifadesinde, emri koruma müdürü Mustafa Akın’dan aldığını söyledi. Daha önce de kameraları benzer şekilde kapattıklarını anlatan Türkmen, “Toplantı bittikten sonra bant açıldı” dedi. Türkmen de valizlerde sinyal kesici olduğunu savundu.

Beşiktaş’ta bulunan 5 yıldızlı otelin güvenlik kamerasını kapattığı görüntülerle gündeme gelen gözaltındaki güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, polise ifade verdi. Türkmen, oteldeki kameraların kapatma talimatını koruma müdürü Mustafa Akın’ın tarafından verildiğini söyledi. Daha önce de benzer uygulamaların yapıldığını anlatan Türkmen, “Toplantı ya da görüşmeler bittikten sonra, bant açıldı” şeklinde ifade verdi. Türkmen ayrıca taşıdıkları çantalarda sinyal kesici olduğunu iddia etti.

Çağlar Türkmen

Türkmen ifadesinde şunları söyledi: “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024 tarihinde Meridiyen Otel’de bir programı olduğu bilgisi paylaşıldı. Koruma Müdürü Mustafa Akın sabah saatlerinde otele giderek, kameraların devre dışı bırakılmasını istedi. Sabah saat 09 sıralarında otele geldik. Otelin giriş çıkış ve yol güzergahını inceledikten sonra, Başkan İmamoğlu’nun geliş saatine yakın en uygun kamerayı bantladık.


#Ekrem İmamoğlu
#gizli toplantı
#otel
#kamera
#Çağlar Türkmen
#Mustafa Akın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi