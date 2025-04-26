İmamoğlu'nun oteldeki sır görüşmesinde kameraları bantla kapatan koruma da gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan ikinci dalga operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde toplantı yapacağı sırada kameranın üstünü kapatan koruma Çağlar Türkmen’in de gözaltına alındığı ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan soruşturma çerçevesinde bugün gerçekleştirilen yeni operasyonda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 47 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kamerayı kapatan da gözaltında
Öte yandan gözaltına alınan isimler arasındaki bir isim dikkat çekti. Önceki gün görüntüleri çıkan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce alanı gören kamerayı kapatan korumanın da gözaltına alındığı ortaya çıktı.