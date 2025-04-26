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İmamoğlu'nun oteldeki sır görüşmesinde kameraları bantla kapatan koruma da gözaltına alındı

İmamoğlu'nun oteldeki sır görüşmesinde kameraları bantla kapatan koruma da gözaltına alındı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:1226/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde toplantı yapacağı sırada kameranın üstünü kapatan koruma Çağlar Türkmen.
Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde toplantı yapacağı sırada kameranın üstünü kapatan koruma Çağlar Türkmen.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan ikinci dalga operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde toplantı yapacağı sırada kameranın üstünü kapatan koruma Çağlar Türkmen’in de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci bir operasyon daha düzenlendi. Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde yapacağı toplantı öncesi kameraların üstünü kapatan koruma görevlisi
Çağlar Türkmen
'in de gözaltına alındığı öğrenildi.




İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan soruşturma çerçevesinde bugün gerçekleştirilen yeni operasyonda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 47 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



Kamerayı kapatan da gözaltında


Öte yandan gözaltına alınan isimler arasındaki bir isim dikkat çekti. Önceki gün görüntüleri çıkan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce alanı gören kamerayı kapatan korumanın da gözaltına alındığı ortaya çıktı.





Gözaltına alınan isimler ise şu şekilde:

Zeynep Ayten Gözdem Ongun, Turan Aydoğan, Şafak Başa, Adem Şanlısoy, Elçin Karaoğlu, Mehmet Şahin, Onur Soytürk, Erdinç Çolak, Onur Aldı, Hakan Karaköse, Meral Çakır, Dursun Balcıoğlu, Kadriye Kasapoğlu, Mete Mağden, Cevat Kaya, Rasim Kaya, Melih Geçek, Naim Erol Özgüner, Yakup Öner, Ali Rıza Akyüz, Çağlar Türkmen, Turgut Tuncay Önbilgin, Arif Gürkan Alpay, Murat Yazıcı, Mehmet Çakılcıoğlu, Serap Öbekci, İhsan Yılmaz, Ali Ayçiçek, Fatih Özçelik, Begüm Çelikdelen, Engin Ulusoy, Murat Selvi, Nurten Uğursoy, Ramazan Gülten, Hülya Kırlıkova, Yeşim Özay, Oya Özinan, Mustafa Kemal Özcengiz, Onur Can Tekbaş, Hakan Aplak, Faik Özberk, Gökhan Köseoğlu, Metin Bal, Nazan Başelli".



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