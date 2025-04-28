Bozuk otobüslerin sorumlusu firari

İBB’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin sorgusu başladı. Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun birçok usulsüzlük yaptığı bildiriliyor. Yardımcısı ile birlikte gözaltına alınan Karaoğlu, İmamoğlu’nun Beylikdüzü ekibinden. Karaoğlu’nun adı Rus işadamı Boris Borisenko’ya ait Boğaz’daki villaya inşaat izni verilmesi karşılığında 10 milyon dolar rüşvet alındığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Karaoğlu’na Boğaz’da yapılan ve ikisi Beykoz’da bulunan 7 büyük inşaatla ilgili sorular sorulduğu öğrenildi.