Bozuk otobüslerin sorumlusu firari

İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltı listesinde bulunan Erkan Şimşek, henüz yakalanamadı. İBB’nin İETT otobüslerinin tamiri için anlaştığı Şimşek, “tamir gideri” adı altında yüz milyonlarca liralık sahte fatura kesmekle suçlanıyor. CHP Milletvekili Özgür Karabat’a yakınlığıyla bilinen Şimşek’in birçok CHP’li ortağı olduğu iddia ediliyor.
İBB’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin sorgusu başladı. Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun birçok usulsüzlük yaptığı bildiriliyor. Yardımcısı ile birlikte gözaltına alınan Karaoğlu, İmamoğlu’nun Beylikdüzü ekibinden. Karaoğlu’nun adı Rus işadamı Boris Borisenko’ya ait Boğaz’daki villaya inşaat izni verilmesi karşılığında 10 milyon dolar rüşvet alındığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Karaoğlu’na Boğaz’da yapılan ve ikisi Beykoz’da bulunan 7 büyük inşaatla ilgili sorular sorulduğu öğrenildi.
KİLİT İSİM FİRARİ
Öte yandan İETT otobüslerinin tamiri için İBB’nin anlaştığı Şimşek Oto yetkilisi Erkan Şimşek’in henüz yakalanmadığı belirtildi. CHP Milletvekili Özgür Karabat’a yakınlığıyla bilinen Şimşek’in, tamir gideri olarak yüz milyonlarca lira sahte fatura keserek, belediyeyi zarara soktuğu belirtildi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Şimşek’in CHP’den birçok ortağının bulunduğu iddia edildi.
MAHKEMEYE SEVK EDİLECEKLER
Mali polis tarafından gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, yardımcısı Begüm Çelikdelen, Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi Cevat Kaya, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’unda aralarında bulunduğu 51 kişi sorgularının ardından mahkemeye sevk edilecek.