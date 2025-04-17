İETT battı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin dün gerçekleşen oturumunun ana gündem maddesi İETT oldu. Yanan otobüsler, aksayan seferler, artan kazalar ve çalışmayan klimalarla son yıllarda vatandaşı canından bezdiren İETT’nin 2024’te yüzde 53 açık vererek battığı belirtildi.

İETT’nin faaliyet raporunun gündeme geldiği meclis oturumunda söz alan İBB AK Parti Meclis Üyesi Avukat Muhammet Kaynar, dikkat çeken bilgiler paylaştı. 2024’te 19 milyar 979 milyon TL gelir elde eden İETT’nin giderinin ise 30 milyar 602 milyon TL olduğu belirtildi. İETT’nin 10 milyar 623 milyon TL açık vermesine rağmen kurumun içinde bulunduğu mali tabloya göre öncelikli olmayan konularda harcama yapıldığını anlatan Kaynar, “2019 yılı sonu itibarıyla 725 milyon 942 bin TL borcu bulunan İETT’nin borcu 2024 yılında 24 milyar 327 milyon TL’ye yükseldi” dedi.





İHALELER HEP AYNI 2 FİRMAYA

Kaynar’ın otobüs alımı ve bakım/onarım ihalelerine ilişkin paylaştığı veriler de İETT’nin bu noktaya nasıl geldiğinin cevabı niteliğindeydi. 2024'teki otobüs alımı ve bakım/onarım ihalelerinin yüzde 99,49’unun 2 firmaya verildiğini söyleyen Kaynar, “İhalelerin yüzde 83,19’u Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye, yüzde 16,30’u Bilginay Temizlik Hizmetleri Şirketi’ne verildi. 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da birçok ihale alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sadece 2024 yılında aldığı toplam ihale bedeli 14 milyar 58 milyon lirayı buldu. Bu tutar İETT’nin 2024 yılındaki toplam alımlarının yüzde 55,65’i, araç bakım/onarım işlerinin ise yüzde 83,19’u” diye konuştu.

2024 otobüs bakım hizmeti ihalelerinin, ilan verilmeden, idarenin tercih ettiği firmaların davet edilmesi ile yapıldığını vurgulayan Kaynar, ihaleyi alan firmadan daha düşük teklif veren çok sayıdaki firmanın çeşitli sebeplerle ihale dışı kaldığını açıkladı: “Düşük teklif veren tüm firmalar elendi, ihaleler daha yüksek teklif veren firmaya verildi.”



