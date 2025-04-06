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Başakşehir’de korkutan otobüs kazası: İETT otobüsü kontrolden çıktı

Başakşehir’de korkutan otobüs kazası: İETT otobüsü kontrolden çıktı

21:216/04/2025, Pazar
AA
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Başakşehir'de İETT otobüsü duvara çarptı, 5 kişi yaralandı.
Başakşehir'de İETT otobüsü duvara çarptı, 5 kişi yaralandı.

Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre,
İkitelli OSB Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde seyreden 78C hat numaralı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



#Başakşehir
#İETT
#Trafik kazası

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