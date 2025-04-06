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Cihan Demirel'den yeni açıklama: Otobüsteki video ile kayıt usulsüzlüğünü ortaya çıkardı

Cihan Demirel'den yeni açıklama: Otobüsteki video ile kayıt usulsüzlüğünü ortaya çıkardı

20:586/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cihan Demirel, SGK dökümanlarını paylaşarak iddia edilenin aksine Ulaştırma Bakanlığında değil bir özel şirkette çalıştığını ispatladı.
Cihan Demirel, SGK dökümanlarını paylaşarak iddia edilenin aksine Ulaştırma Bakanlığında değil bir özel şirkette çalıştığını ispatladı.

İETT'de usulsüz işlemler yapıldığını ortaya koyan Cihan Demirel'e ait dün İETT otobüsünde kayda alınan bir video ortaya çıkmıştı. Demirel, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun sayesinde Ulaştırma Bakanlığına girdiğini anlattığına dair o görüntülere ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Sözlerinin kurgu olduğunu belirten Demirel, bu amaçla İETT otobüslerindeki video kaydı usulsüzlüğünü ortaya çıkardığını söyledi. Demirel ayrıca özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalıştığı SGK dökümünü de paylaştı.

İETT’de dört yıl motor ustalığı yapan
Cihan Demirel
, usulsüzlük yapıldığını ve İETT yetkilileri tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada Cihan Demirel'e ait bir video yayıldı.

Göksu, hukuki süreç başlattı

Söz konusu videoda Demirel, konuştuğu İETT şoförüne
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu
sayesinde
Ulaştırma Bakanlığı
nda işe girdiğine dair ifadeler kullanmıştı.

Videonun yayılmasının ardından X hesabından paylaşımda bulunan Göksu, Demirel'i hiç tanımadığını ve hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirtmişti.

Yapılan incelemede de Demirel’in Tevfik Göksu ile hiç tanışmadığı ve Ulaştırma Bakanlığında hiç çalışmadığı ortaya çıkmıştı.

Yaşanan olayların ardından Demirel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Amaç, kamera kayıtlarındaki usulsüzlüktü"

Söz konusu video kaydına ilişkin açıklamada bulunan Demirel, bu ifadeleri İETT otobüslerindeki kamera kayıtlarının usulsüz yapıldığını göstermek amacıyla bilerek kullandığını belirtti.

Öte yandan Demirel yaptığı paylaşımda, Ulaştırma Bakanlığında değil özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalıştığını ispatlamak adına SGK dökümüne de yer verdi.



#Cihan Demirel
#Tevfik Göksu
#İETT

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