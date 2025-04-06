Cihan Demirel'den yeni açıklama: Otobüsteki video ile kayıt usulsüzlüğünü ortaya çıkardı

, usulsüzlük yapıldığını ve İETT yetkilileri tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

, usulsüzlük yapıldığını ve İETT yetkilileri tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada Cihan Demirel'e ait bir video yayıldı.

Videonun yayılmasının ardından X hesabından paylaşımda bulunan Göksu, Demirel'i hiç tanımadığını ve hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirtmişti.

Yapılan incelemede de Demirel’in Tevfik Göksu ile hiç tanışmadığı ve Ulaştırma Bakanlığında hiç çalışmadığı ortaya çıkmıştı.