Tevfik Göksu'dan Cihan Demirel'in 'kadro' iddiasına yalanlama: Kendisini hayatımda hiç görmedim

İETT’de dört yıl motor ustalığı yapan Cihan Demirel , usulsüzlük yapıldığını ve İETT yetkilileri tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Eski İETT çalışanı Cihan Demirel, İETT garajında dört yıl boyunca motor mekanik ustası olarak çalıştığını İETT’de otobüslere sıfır parça yerine ikinci el parçalar takılarak, bu parçaların sıfır gibi faturalandırıldığını iddia etti.

Eski çalışandan İETT'ye suç duyurusu

Ayrıca, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını ve muayene süreçlerinde de usulsüzlük yapıldığını belirten Demirel, bu iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Demirel, bu süreçte ölüm tehditleri aldığını ve işten tazminatsız çıkarıldığını da öne sürdü.

Bu gelişme sonrasında sosyal medyada, bir videoda araç içerisinde İETT şoförü ile konuşan kişinin videosu yayımlandı.

Söz konusu şahsın Demirel olduğu ileri sürülerek, şahsın Ulaştırma Bakanlığı’nda işe başladığı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sayesinde kadro aldığı belirtildi.

Göksu'dan kadro iddialarına yalanlama

Konuya ilişkin açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Göksu iddiaları yalanladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Göksu, Demirel'i hayatında hiç görmediğini ve kendisiyle tanışmadığını söyleyen Göksu, hukuki sürecin başlatıldığını da belirtti.

Göksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz."





İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz. — Mehmet Tevfik Göksu (@mt_goksu) April 5, 2025







