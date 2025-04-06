Tevfik Göksu'dan Cihan Demirel'in 'kadro' iddiasına yalanlama: Kendisini hayatımda hiç görmedim

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İETT'de dört yıl motor ustalığı yapan Cihan Demirel'in kendisi sayesinde Ulaştırma Bakanlığında işe girdiğine dair iddiaları yalanladı. Demirel'i hayatında hiç görmediğini ve kendisiyle tanışmadığını söyleyen Göksu, hukuki sürecin başlatıldığını da belirtti.
Eski İETT çalışanı Cihan Demirel, İETT garajında dört yıl boyunca motor mekanik ustası olarak çalıştığını İETT’de otobüslere sıfır parça yerine ikinci el parçalar takılarak, bu parçaların sıfır gibi faturalandırıldığını iddia etti.
Eski çalışandan İETT'ye suç duyurusu
Ayrıca, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını ve muayene süreçlerinde de usulsüzlük yapıldığını belirten Demirel, bu iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Demirel, bu süreçte ölüm tehditleri aldığını ve işten tazminatsız çıkarıldığını da öne sürdü.
Göksu'dan kadro iddialarına yalanlama
Konuya ilişkin açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Göksu iddiaları yalanladı.
X hesabından paylaşımda bulunan Göksu, Demirel'i hayatında hiç görmediğini ve kendisiyle tanışmadığını söyleyen Göksu, hukuki sürecin başlatıldığını da belirtti.
"İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz."