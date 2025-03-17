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İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaza yaptı: Yol trafiğe kapandı

İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaza yaptı: Yol trafiğe kapandı

20:1017/03/2025, Pazartesi
DHA
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Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaza yaptı: Aracın şoförü muhabirlerin görüntü almasını engellemeye çalıştı
Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaza yaptı: Aracın şoförü muhabirlerin görüntü almasını engellemeye çalıştı

Beyoğlu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada bir yolcu yaralanırken kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşen kaza, saat 17.00 sıralarında Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki bariyerlere vurarak duran İETT otobüsündeki 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken polis ekipleri başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.


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İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaza yaptı: Yol trafiğe kapandı
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17 Mart, Pazartesi

Şoför görüntü almaya çalışan muhabirlere engel olmaya çalıştı


Kazanın ardından olay yerinden görüntü alan basın mensuplarına engel olan İETT görevlisi polis tarafından uzaklaştırılırken otobüsün kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.



#İETT
#Kaza
#İstanbul
#Beyoğlu

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