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Arkadaşını gözünü kırpmadan canice öldürdü

Arkadaşını gözünü kırpmadan canice öldürdü

18:2017/03/2025, Pazartesi
DHA
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Arkadaşının bıçakladığı vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Arkadaşının bıçakladığı vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Amasya'da iki arkadaş arasında çıkan tartışma taraflardan birinin ölümüyle sonuçlandı. 28 yaşındaki vatandaş, 17 yaşındaki arkadaşı tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Katil, suç aleti ile birlikte yakalanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Amasya'da Recep Tayyip Gedizli (28) tartıştığı arkadaşı M.E. (17) tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan M.E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kirazlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Tayyip Gedizli ile arkadaşı M.E. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.E., yanında getirdiği bıçakla Gedizli'yi karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Recep Tayyip Gedizli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından kaçan M.E., üzerindeki suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gedizli'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Amasya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.E. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



#Amasya
#Cinayet
#Arkadaş
#Tartışma

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