İlk kadın divan şairinin mezarına sanduka yerleştirildi

Amasya’da 15. yüzyılda yaşayan ilk kadın divan şairi Mihri Hatun’un mezarına yeni bir sanduka yerleştirildi.
Mihri Hatun’un Pir İlyas Türbesi’ndeki orijinal mermer sandukası, 25 yıl önceki soygun girişimi sonrası Amasya Müzesi’ne taşınmıştı. Bilim insanlarının çalışmalarıyla mezarın konumu tekrar belirlendi. Yapılan törende, belirlenen mezar yerine üstü yeşil örtüyle kaplı yeni sanduka dualarla yerleştirildi. Amasya Üniversitesi Hattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hakverdioğlu, “25 yıl önce hayalini kurduğumuz bir olay gerçekleştirildi. Mihri Hatun’un sandukasını yerine koyduk” dedi.