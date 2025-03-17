CHP Sözcüsü Yücel 'İmamoğlu'nun diplomasını inceleyen heyeti' etkilemeye çalıştı: O imzayı atarsanız utançla yaşarsınız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'usulsüz diploma' soruşturması sürerken, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, diplomayı inceleyen heyeti hedef aldı. Basın toplantısında, "Bugün İstanbul'da inanmadıkları bir imzayı atmaya zorlananlara sesleniyorum." diyen Yücel, "O imzayı atarsanız, bunun utancını bir ömür boyu yaşarsınız, vicdan azabını da yine bir ömür boyu çekersiniz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının geçerliliğiyle ilgili iddialar üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla bir soruşturma başlatılmıştı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı belirtilmiş ancak, o dönemde Girne Amerikan Üniversitesi'nin YÖK tarafından tanınmadığına dikkat çekilmişti.
İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu’ndan gelen yazıların kendilerine ulaştığını belirtmişti.
Üniversite, gerekli incelemelerin yapılacağını ve sonuçların ilgili kurumlar ile kamuoyuna bildirileceğini açıklamıştı.
İmamoğlu'na benzer bir çıkışı CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrası basın açıklamasında bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel de yaptı.
CHP Sözcüsü Yücel'den diplomayı inceleyen heyete: Utancı bir ömür yaşarsınız
Yücel, yaşananları, "CHP'nin muhalefet yapma kapasitesine darbe vurmaya, engellemeye yönelik bir süreç" olarak nitelendirerek, heyeti hedef aldı.
"Bu bir sindirme çabası, bir sindirme operasyonu. 'Ahmak davası' dediler, 'hakaret davası' dediler, 'ihaleye fesat karıştırma' dediler. Şimdi de sırf Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engelleyebilmek için 35 yıl önce tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde, hak edilmiş diplomayı tartıştırarak, yetkili kişilere baskı yaparak iptal ettirmeye çalışıyorlar.