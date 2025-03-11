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CHP'li Özgür Çelik ifade verdi: 'Polis memurlarına karşı bir mukavemetimiz olmadı'

CHP'li Özgür Çelik ifade verdi: 'Polis memurlarına karşı bir mukavemetimiz olmadı'

13:4111/03/2025, Salı
AA
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için İstanbul Adliyesi karşısında toplanan grubun kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan kalabalıktan bazı kişilerin kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 1 saat kalan Çelik, daha sonra adliyeden ayrıldı.

İşte Çelik'in ifadesi

Özgür Çelik, savcılıktaki ifadesinde, İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifadesinin ardından açıklama yapacağı için bazı milletvekillerinin alana ses aracı getirmek istediğini ancak aracın önüne TOMA çekilip alana girişinin engellendiğini öne sürdü. TOMA'yla yolun kapatılmasının kanunsuz emir olduğu ve güvenlik tehdidinin bulunmadığına ilişkin polislerle konuştuklarını belirten Çelik, "Müzakere sonuç vermeyince alana bir yükselti kurularak portatif ses düzeniyle basın açıklamasının gerçekleşmesi için yine kolluk güçleriyle müzakere ettik. Bu müzakere de sonuç vermeyince önüne TOMA çekilen, milletvekillerimizin içinde bulunduğu otobüse doğru yürüdük. Yürürken polis memurlarına karşı bir mukavemetimiz, fiili bir hareketimiz olmadı. Görüntülerden bu hususlar açıkça anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

#ifade
#İstanbul Adliyesi
#Özgür Çelik
#Terör Suçlar Soruşturma Bürosu'

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