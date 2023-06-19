CHP'nin danışman sırrı

Seçim yenilgisinin ardından koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 80’i bulan “danışman ordusu” bir muammaya dönüştü.

Kılıçdaroğlu, MYK sonrasında “Namık Tan hariç” 4 Haziran öncesinde atadığı tüm danışmanlarını geçen hafta içinde görevden aldı. Bunun ardında da danışman ordusuna ödenen ücretler de parti içinde yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

ŞEFFAFLIK ADINA SORDU!

Kılıçdaroğlu’nun 13 yıldır danışmanlık ekibinde bulunan isimlerin tasfiyesine, CHP’den bir yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da tepki veren isimlerden. Bu konuda sosyal medyadan bir paylaşım yapan Özcan, “Bir CHP’li olarak şeffaflık adına soruyorum... Türkiye’ye hiç gelmeden, Sayın Genel Başkan’a başdanışmanlık yapan Jeremy Rifkin’e ne kadar ücret ödendi? Toplam kaç kez danışıldı? Geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkan tarafından danışman, başdanışman unvanları ile toplam kaç kişinin görevine son verilmiştir? Sayın Genel Başkan 13 yıllık görev süresi boyunca toplam kaç değişik kişiye başdanışman ve danışmanlık görevi vermiştir? Karşılığında bu kişilere ne kadar ücret ödenmiştir?” sorularını sordu.

RAPORDA ÜCRETLER YOK

Ancak CHP’de bu danışmanların kim olduğu, ne kadar maaş aldıkları ve Kılıçdaroğlu’nu onlara ne danıştığını ise kimse bilmiyor. CHP’nin 22-23 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 37’nci Olağan Büyük Kurultayı’nda delegelere sunulan faaliyet raporunda danışman ücretleri yer almadı. Danışman ve başdanışman sayısına da raporda yer verilmedi. Raporda personel giderlerini gösteren tablolar yer aldı. Buna göre 2017’den 2019’a kadar personele ödenen gideri 40 milyon 503 bin TL oldu. Ama buna danışmanların dahil olup olmadığı da belli değil.

ÜCRETLERİ KİM ÖDÜYOR?

Öyleyse bu danışmanların maaşını kim ödedi? Açıktan para mı aldılar yoksa belediyeler veya özel bazı şirketlere mi fatura edildi? Danışmanlar arasında KHK’yla atılan kaç kişi vardı? CHP Genel Merkezi’nde odaları, hazırladıkları raporlar var mıydı? Kılıçdaroğlu danışmanlar ile rutin toplantılar yapıyor muydu? Danışmanların gönderilmesi politikaların iflası ve yeni CHP anlamına geliyor mu?

Jeremy Rıfkin, CHP’nin vizyon toplantısına videokonferansla katılmış ve CHP’lilerin tepkisini çekmişti.

AKLA GELEN İLK İSİM RİFKİN

Tüm bu sorular cevap beklerken danışman deyince akla şimdilik daha çok ödenen ücretle gündeme gelen Jeremy Rıfkin ve FETÖ iddianamesinde adı geçen Rasim Bölücek geliyor. CHP’de genel başkan danışmalık ücretleri Kasım 2022’de Kılıçdaroğlu’nun danışmanı ilan edilen ABD’li ekonomi ve toplum kuramcısı Jeremy Rıfkin’in konferans ücreti ile birlikte kamuoyu gündemine gelmişti. Rıfkin, konuşma yapması için Amerikan ve İngiliz organizasyon şirketlerinden 30 ila 100 bin dolar aralığında ücret talep ediyor.

FETÖ İDDİANAMESİNDE ADI GEÇİYOR

Rıfkin gibi başdanışmanlık ücreti tartışma konusu olan bir diğer isim de Kılıçdaroğlu’nun akıl hocası olarak tanınan ve FETÖ iddianamelerinde adı geçen Rasim Bölücek. New York’ta ikamet etmesine karşın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) maaş aldığı ortaya çıkan Bölücek, ABB’nin iştiraki olan Metropol AŞ’ye 20 Mayıs 2019’da Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı. Bölücek’e ABB’den ödenen para 200 bin lirayı aştı. Bölücek, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasından sonra 2010 yılında CHP’ye girmişti.

Kurultay için tarih çıkmazı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in 2024 yerel seçimleri için takvimin 1 Ocak başlayacağını açıklamasının ardından CHP’de, 38’inci Olağan Büyük Kurultay’ın yapılacağı tarih de tartışma konusu oldu.

Parti içi muhalefetin bayrak açtığı CHP’de; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlere kadar yönetimde kalmak isterken, muhalefet yerel seçimlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde girmek istiyor. Bu öngörülen tarihlere de yansıyor.

İKİ FARKLI TARİH

Kurultay için son kararı Parti Meclisi’nin vereceği CHP’de şimdilik kongre için iki tarih öne çıkıyor. Bunlar 28-29 Ekim tarihleri ile 4-5 Kasım tarihleri. CHP’de muhalefetin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olması nedeniyle 29 Ekim tarihine sıcak baktığı, yönetimin ise 29 Ekim’de CHP’li 11 büyükşehir belediyesinde yapılacak kutlamalarla gövde gösterisi niteliği kazanacak bir sürecin ardından kurultaya gitmek istediği konuşuluyor.

3 dönem kuralı gündemde

AK Parti’nin 3 dönem kuralı, seçim yenilgisini tartışan CHP’nin gündemine girdi.

Ana muhalefette Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, CHP’nin yeni bir vizyon kazanması için revizyonun gerekli olduğunu altını çizdi. Meclis aritmetiğinde arzu edilen sonuçlara ulaşılamadığına işaret eden kurmaylar, AK Parti’deki 3 dönem kuralının CHP’de de olabileceğini kaydetti.

TEŞKİLATA OLUMLU YANSIR

Kurmaylar, “3 dönem kuralının olması halinde CHP’de bir süredir var olan mental yorgunluk da giderilebilir. 5 dönemdir, 6 dönemdir CHP çatısı altında siyaseten üreten isimler, bir süre dinlendirildikten sonra yeniden Meclis’e gelebilirler. Böylesine bir adımın gerek tabanda gerekse de örgütler bazında olumlu sonuçlarını da görürüz” değerlendirmesinde bulundu.

TABAN DEĞİŞİMDEN UMUTSUZ

CHP’nin yerel seçimler öncesinde üstündeki ölü toprağını atması için de değişim umudunun tabana yayılmasına işaret eden kurmaylar, tabanda değişime olan inancın yeşeremediğini kaydetti. Kaynaklar, “Siz değişimi inandırıcı hale getirmek istiyorsanız, buna parti kadrolarından başlamanız gerekir” diyerek, uzun süredir CHP ana kademesinde görev yapan parti bürokratlarının da değişmesinin gerekliliğine işaret etti.

AK PARTİ’DE UYGULANIYOR

AK Parti tüzüğünün 132’nci maddesi “3 dönem kuralı” getiriyor. Buna göre, AK Parti’den seçilen belediye başkanı, il başkanı ve milletvekilleri kesintisiz olarak 3 dönem görev yapabiliyor. 3 dönemi tamamlayanlar en az 1 dönem ara vermek zorunda.







