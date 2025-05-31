Çocuklarının yanında babayı darp etmişti: Marmaray saldırganı tutuklandı

Marmaray'da iki çocuğunun gözü önünde Deniz Eroğlu'na saldıran şüpheli, yakalanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz Eroğlu ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma sonrası konu kapandı.
Ancak araya giren E.D. isimli şahıs, olayı farklı bir noktaya getirdi.
Tartışma sırasında trende bulunan 50 yaşındaki E.D., Deniz Eroğlu'nu darbetti.
Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü.
Çocuklar arada kaldı
Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti.
Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı.
O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kavgada darbedilen Deniz Eroğlu, hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi.
Deniz Eroğlu'nun şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı.
Tutuklandı
Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.
E.D. ise 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevke edildi. E.D. tutuklandı.
İfadesi ortaya çıktı: Yaşadığım heyecanla...
Marmaray'da çocuklarının yanında babayı darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.