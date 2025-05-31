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Çocuklarının yanında babayı darp etmişti: Marmaray saldırganı tutuklandı

Çocuklarının yanında babayı darp etmişti: Marmaray saldırganı tutuklandı

16:0731/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
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Marmaray'da yaşanan tartışmada çocuklar büyük korku yaşamıştı.
Marmaray'da yaşanan tartışmada çocuklar büyük korku yaşamıştı.

Marmaray'da iki çocuğunun gözü önünde Deniz Eroğlu'na saldıran şüpheli, yakalanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz Eroğlu ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.


Çıkan tartışma sonrası konu kapandı.


Ancak araya giren E.D. isimli şahıs, olayı farklı bir noktaya getirdi.


Tartışma sırasında trende bulunan 50 yaşındaki E.D., Deniz Eroğlu'nu darbetti.



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Çocuklarının yanında babayı darp etmişti: Marmaray saldırganı tutuklandı
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31 Mayıs, Cumartesi


Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü.


Çocuklar arada kaldı


Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti.


Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı.


O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.


Kavgada darbedilen Deniz Eroğlu, hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi.


Deniz Eroğlu'nun şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı.


Tutuklandı


Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.


E.D. ise 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevke edildi. E.D. tutuklandı.


İfadesi ortaya çıktı: Yaşadığım heyecanla...


Marmaray'da çocuklarının yanında babayı darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.


Şüpheli E.D. savcılık ifadesinde,
"Ben Yenikapı durağından Marmaray trenine bindim. Bostancı durağına geldiğimde müşteki şahıs trene biniş yaptı. O esnada kapıda duran 18-20 yaşlarında kıza hakaret içerikli söylemlerde bulunarak kapıda durduğu için söylenmeye başladı. Ben ilk başta olaya karışmadım ancak ineceğim durak olan Küçükyalı durağına tren yanaştığında kapıya yöneldiğim sırada müştekinin bağırdığı ve aşağıladığı kızın ağladığını gördüm. Bunun üzerine müştekiye dönerek 'yaptığın oldu mu, genç bir kızın kalbini kırdın, bu kadar söylenmeye ne gerek vardı, hoş mu oldu' şeklinde sitemde bulundum. Müşteki 'o bunu hak ediyor, az bile yaptım' şeklinde yanıt verdi. 'Bana sen kimsin sen karışma, istediğimi söylerim, istediğimi yaparım' dedi. Her kapıda insanların durduğunu, kızın hatalı olmadığını anlatmaya çalıştım. Aramızda sözlü bir münakaşa başladı. İstasyona geldik. Tam o sırada mavi gömlekli treninin içerisinde bulunan genç bir arkadaş müştekiye aynı şekilde bağırmaya, üzerine saldırmaya başladı. Ben yaklaşık 1,5 sene önce akciğer sönmesi nedeniyle entübe olmuştum. Bu nedenle nefes darlığı çekmeye başladım. Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yaşandı. Ben şahsa bir kere vurdum"
dedi.



#marmaray
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