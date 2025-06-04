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Çorum'da sulama kanalına düşen otomobildeki karı koca ile 2 aylık bebek yaralandı

Çorum'da sulama kanalına düşen otomobildeki karı koca ile 2 aylık bebek yaralandı

16:154/06/2025, Çarşamba
AA
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Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri aileyi kurtarmak için yoğun çaba gösterdi.
Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri aileyi kurtarmak için yoğun çaba gösterdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu karı koca ile 2 aylık bebekleri yaralandı.

Ö.F.L. (38) idaresindeki 34 DPB 673 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Bükköy mevkisinde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü ve eşi E.B.L. (35) ile 2 aylık bebekleri U.K.L, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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