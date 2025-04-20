Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti: Başkan Yasin Yıldız’a başarılar diledi

“Sayın Cumhurbaşkanım sizi ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum. Sizin liderliğinizde bu kutlu yolculukta gece gündüz demeden çalışıyoruz. Devraldığım hizmet bayrağını daha yukarılara taşımaya gayret gösteriyorum. Bağcılar halkının mutluluğu için elimden geleni yapacağım”