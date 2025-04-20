Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti: Başkan Yasin Yıldız’a başarılar diledi

Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ay önce görevine başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’ı tebrik ederek başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışının ardından Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti.
Erdoğan, Bağcılar Belediyesi binasının önünde toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. İlçe sakinleri Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.
Erdoğan da onları selamladıktan sonra belediye binasına girdi.
Bakanlar da ziyarette yer aldı
Erdoğan’ın ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a eşi Esra Yıldız da eşlik etti.
"Hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağız"
Erdoğan, 3 ay önce göreve başlayan yeni Başkan Yıldız’ı tebrik edip başarılar diledi.
Yıldız, eğitimden spora ve kentsel dönüşüme kadar birçok alanda hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında Erdoğan’a bilgi verdi. Ziyarette hediye takdimi de gerçekleştirildi.