Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ve Irak Başbakanı Es Sudani ile görüştü

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi YouTube kanalında yaptığı canlı yayında gündem olan açıklamalarda bulundu. Gündemin ilk maddesinin, Erdoğan'ın herkesi ters köşeye yatırması olduğunu söyleyen Özdemir, "Sadece Türkiye'deki muhalefeti değil dünyayı da ters köşeye yatırdı. Kimse bu kadar bir şey beklemiyordu. AK Parti fabrika ayarlarına döndü." ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'ın paylaştığı Erdoğan ve Biden'ın görüntülerinden oluşan video hakkında da konuşan Özdemir, "Biden mesela bir video yayınladı. Gayet de pozitif yani. İletişim Başkanlığının değil yanlış anlaşılmasın Beyaz Saray'ın hazırladığı bir video. Gülen yüzlerle fotoğraflar, gayet pozitif." diye konuştu.