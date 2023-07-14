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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ve Irak Başbakanı Es Sudani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Pavel ile Türkiye'nin AB üyelik sürecini de ele aldı. Es Sudani görüşmesinde ise, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

16:12 . 14/07/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

Irak Başbakanı ile de görüştü


Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:


"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu."


Gazeteci Cüneyt Özdemir: Erdoğan sadece muhalefeti değil dünyayı da ters köşeye yatırdı
Gazeteci Cüneyt Özdemir: Erdoğan sadece muhalefeti değil dünyayı da ters köşeye yatırdı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi YouTube kanalında yaptığı canlı yayında gündem olan açıklamalarda bulundu. Gündemin ilk maddesinin, Erdoğan'ın herkesi ters köşeye yatırması olduğunu söyleyen Özdemir, "Sadece Türkiye'deki muhalefeti değil dünyayı da ters köşeye yatırdı. Kimse bu kadar bir şey beklemiyordu. AK Parti fabrika ayarlarına döndü." ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'ın paylaştığı Erdoğan ve Biden'ın görüntülerinden oluşan video hakkında da konuşan Özdemir, "Biden mesela bir video yayınladı. Gayet de pozitif yani. İletişim Başkanlığının değil yanlış anlaşılmasın Beyaz Saray'ın hazırladığı bir video. Gülen yüzlerle fotoğraflar, gayet pozitif." diye konuştu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye
#Çekya
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