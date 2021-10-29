Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesine katılmak üzere İtalyada
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim'de 16'ncısı gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesine katılmak üzere İtalyada
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 00.10'da İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçiliklerinin personeli karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'ya geldi.

Zirve kapsamında resmi karşılama töreninde ve G20 aile fotoğrafında yer alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM binasının açılışında 'Gezi' vurgusu: Terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM binasının açılışında 'Gezi' vurgusu: Terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi olayları sırasında AKM'nin terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık
OYNAT 01:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi olayları sırasında AKM'nin terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, eski AKM binasının yıkımı sürecinde kendilerini hedef alan iftiraları bir bir boşa çıkardıklarını vurgulayarak,

'İstanbul'un bu sembol yapısını yenilemek için uzun yıllar önce harekete geçtik. Ancak attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık. Eski Türkiye'nin köhnemiş yüzünün sembolü olan Atatürk Kültür Merkezi'ni yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz. Oysa biz AKM'yi yıkarak yerine daha güzelini, daha iyisini, daha estetiğini yapmak istemiştik. Mesele kimi çevrelerce siyasi hesaplaşma, kimi çevrelerce kaos çıkarma vesilesine dönüştürülerek bize ve ülkeye vakit kaybettirildi. Gezi olayları sırasında AKM'nin nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık.' dedi.


Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden 12.10'da bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.