Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan iki Avrupa ülkesini ziyaret edecek
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki Avrupa ülkesini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim'de G20 Liderler Zirvesi için İtalya'ya, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) için de 1-2 Kasım'da Birleşik Krallık'a gidecek.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki Avrupa ülkesini ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Roma Zirvesi’ndeki görüşmelerde, liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20’nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

İKİNCİ DURAK GLASGOW

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ardından Glasgow'da katılacağı 26'ncı Taraflar Konferansı Dünya Liderler Zirvesi’nin ilk günü olan 1 Kasım’da hitaplarını gerçekleştirecek.

LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Erdoğan'ın anılan zirveler kapsamında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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