Cumhurbaşkanı Erdoğan iki Avrupa ülkesini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Roma Zirvesi’ndeki görüşmelerde, liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20’nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

İKİNCİ DURAK GLASGOW

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ardından Glasgow'da katılacağı 26'ncı Taraflar Konferansı Dünya Liderler Zirvesi’nin ilk günü olan 1 Kasım’da hitaplarını gerçekleştirecek.

LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Erdoğan'ın anılan zirveler kapsamında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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