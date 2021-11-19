​Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşı ile görüştü: Filistin’le ilişkileri geliştirin ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşme, Erdoğan-Herzog arasında dört ayda ikinci görüşme oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu’nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirterek, gerek ikili, gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti.

Isaac Herzog

ÖNCELİĞİMİZ BARIŞ

Bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zaruri olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu bakımdan Filistin-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve barış sürecinin yeniden başlatılmasının öncelik taşıdığını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasındaki temas ve diyaloğun sürdürülmesinin ortak menfaat olduğunu kaydetti.

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DİYALOG SÜRECEK

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Konuşmanın olumlu bir havada seyrettiği aktarılan açıklamada, Erdoğan’ın Orta Doğu’da barış, istikrar ve güvenlik için İsrail ile ilişkilere verdiği önemi vurguladığı belirtildi. Herzog’un da Türkiye ve İsrail’in bölge barışına ilişkin ikili ve bölgesel konularda kapsamlı diyalog içinde olma arzularından memnuniyet duyduğu kaydedildi. İki liderin, iletişimde kalma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

İKİNCİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Herzog’un göreve başlamasının ardından da iki lider 12 Temmuz’da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan, o görüşmede de İsrail-Filistin ilişkilerine vurgu yapmıştı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailli çift için karar

Tahliye teşekkürü

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Başbakan Naftali Bennett ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Bennett’in Erdoğan’a İsrailli çiftin serbest bırakılmasından dolayı teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada, Bennett’in sorunun çözülmesine yardımcı olan Türk yetkililere de “takdirini dile getirdiği” ifade edildi.

FETÖ’ye karşı iş birliği

Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Nijer’le ilişkilere büyük önem atfettiğini belirterek, FETÖ’ye karşı mücadelede Nijer’in yakın iş birliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti. Erdoğan, Nijer’in Türkiye’den alacağı TB2 SİHA, HÜRKUŞ’un bu ülkenin güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile görüştü: Temas ve diyalog sürsün



