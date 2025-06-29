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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan'a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan'a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum

13:2929/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı. Erdoğan, "Pakistan'a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan'a desteğimizi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Pakistan'a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan'a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."


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