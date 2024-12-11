Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ve Etiyopya Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi Beştepe'de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmelere ilişkin görüntüler Cumhurbaşkanlığının resmi X hesabından paylaşıldı.
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