Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın zalimliğine ve şımarıklığına Batı'dan tepki gelmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Konferansta hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi başlıklarda verimli tartışmaların yapılacağına inanıyorum.

Devletin görevi vatandaşlarına her alanda 1. sınıf hizmet vermektedir.

Yasamadaki uyumsuzluk hem yargıyı hem yürütmeyi engeller. Yargıdaki aksaklıklar sistemin tamamında soruna yol açar. Türkiye yakın tarihinde bu tür krizlerin acısını çekmiştir.

Devler ancak adalet üzerindeki yükselir, gelişir, güçlenir, büyür. Adalet sadece mülkün temeli değil, devleti bir arada tutan kilit taşıdır. Adalet dağıtmayan devlet yıkılıp gitmeye mahkumdur.

Uzlaşmacılık ve arabuluculuk sistemi ile taraflara kolaylık getiren alternatif yolları uygulamaya koyduk.

REKLAM

Önümüzdeki yıl yasama ve yargıyı güçlendirecek yeni reformları ülkemize kazandırmak istiyoruz.

Hak ve özgürlükleri ilgilendiren her meselede tavrımızı insan öncelikli olarak belirliyoruz.

Sömürgeci döneme ait bir hastalık olan oryantalizm uluslararası siyaset ve hukuk camiasında mevcudiyetini koruyor.

Suriyeli mazlumların feryatları Türkiye ve bir avuç kuruluş dışında kimsenin umrunda olmadı.

Suriye krizi karşısında insanlık iyi bir imtihan veremedi. Bombalar ve altında can veren çocuklarına acısı vicdanları harekete geçirmedi.

Batı komşumuz Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutunda vardı. Batı ülkeleri de bir tepki göstermiyor.

REKLAM

15 Temmuz gecesinde 250 vatandaşımızı şehit eden teröristler bugün birçok Avrupa ülkesinde özgürce geziyor.

Tanımı, sınırı, çerçevesi olmayan siyasi sığınmacı kavramının arkasında teröristler korunuyor.

Ayrıntılar geliyor...