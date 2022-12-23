Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistanın zalimliğine ve şımarıklığına Batıdan tepki gelmiyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın zalimliğine ve şımarıklığına Batı'dan tepki gelmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan, ''Devletin görevi vatandaşlarına her alanda 1. sınıf hizmet vermektedir. Yasamadaki uyumsuzluk hem yargıyı hem yürütmeyi engeller. Yargıdaki aksaklıklar sistemin tamamında soruna yol açar. Türkiye yakın tarihinde bu tür krizlerin acısını çekmiştir'' ifadelerini kullandı. ''Sömürgeci döneme ait bir hastalık olan oryantalizm uluslararası siyaset ve hukuk camiasında mevcudiyetini koruyor'' diyen Erdoğan, ''Batı komşumuz Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutunda vardı. Batı ülkeleri de bir tepki göstermiyor'' açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistanın zalimliğine ve şımarıklığına Batıdan tepki gelmiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Konferansta hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi başlıklarda verimli tartışmaların yapılacağına inanıyorum.

Devletin görevi vatandaşlarına her alanda 1. sınıf hizmet vermektedir.

Yasamadaki uyumsuzluk hem yargıyı hem yürütmeyi engeller. Yargıdaki aksaklıklar sistemin tamamında soruna yol açar. Türkiye yakın tarihinde bu tür krizlerin acısını çekmiştir.

Devler ancak adalet üzerindeki yükselir, gelişir, güçlenir, büyür. Adalet sadece mülkün temeli değil, devleti bir arada tutan kilit taşıdır. Adalet dağıtmayan devlet yıkılıp gitmeye mahkumdur.

Uzlaşmacılık ve arabuluculuk sistemi ile taraflara kolaylık getiren alternatif yolları uygulamaya koyduk.

Önümüzdeki yıl yasama ve yargıyı güçlendirecek yeni reformları ülkemize kazandırmak istiyoruz.

Hak ve özgürlükleri ilgilendiren her meselede tavrımızı insan öncelikli olarak belirliyoruz.

Sömürgeci döneme ait bir hastalık olan oryantalizm uluslararası siyaset ve hukuk camiasında mevcudiyetini koruyor.

Suriyeli mazlumların feryatları Türkiye ve bir avuç kuruluş dışında kimsenin umrunda olmadı.

Suriye krizi karşısında insanlık iyi bir imtihan veremedi. Bombalar ve altında can veren çocuklarına acısı vicdanları harekete geçirmedi.

Batı komşumuz Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutunda vardı. Batı ülkeleri de bir tepki göstermiyor.

15 Temmuz gecesinde 250 vatandaşımızı şehit eden teröristler bugün birçok Avrupa ülkesinde özgürce geziyor.

Tanımı, sınırı, çerçevesi olmayan siyasi sığınmacı kavramının arkasında teröristler korunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

Demirtaştan ortak aday vurgusu: HDPnin desteğini Kemal Bey de alır

Demirtaş'tan 'ortak aday' vurgusu: HDP'nin desteğini Kemal Bey de alır
Kura çekiliyor

Kura çekiliyor

​Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor.
Kalıntılar İstanbula getirildi

Kalıntılar İstanbul'a getirildi

Nuh'un Gemisi'nin sırrı inceleniyor.
'Yeni reformlar kazandırmak istiyoruz'

'Yeni reformlar kazandırmak istiyoruz'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Türkiye'nin dev projesi drone ile görüntülendi.

Yargıtay hapis cezalarını onadı.

'​Gaz fiyatlandırması için araçlar sağlayabilir'

Suudi Arabistan Portekizli yıldızı elçi yapmayı düşünüyor

​Kimse yerini bilmiyordu: Yer altında bulundu duyan akın edecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni rakamlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.